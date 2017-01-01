Maçka'daki operasyon

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KOCAELİ (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Maçka ilçesi kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen şehit olan Çetingöz'ün (24), Körfez ilçesi Sipahiler Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Körfez Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erguvan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve diğer yetkililer, Kadıköy Camisi imamı olan baba Kerim ve anne Huriye Çetingöz'e acı haberi verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Bu arada, fenalaşan aile yakınlarına evin önünde bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

- "İki gün önce telefonla görüştük"

Baba Çetingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla iki gün önce telefonla görüştüklerini belirterek, oğlunun operasyona gideceğini ve bu sürede telefonunun kapalı olacağını söylediğini kaydetti.

Oğlunun "Operasyondan sonra çağrı atarım ararsınız." dediğini aktaran Çetingöz, "Bir Gazi ölür, bin Gazi dirilir. Vatan sağolsun." ifadesini kullandı.

Çetingöz ailesinin ikisi kız, 3 çocuğundan biri olan şehidin, Trabzon'un ilk görev yeri olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde defnedileceği belirtildi.