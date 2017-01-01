Samsun'daki FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Kenan Ç'nin yanı sıra 5 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Kapatılan Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası üyesi tutuklu Kenan Ç, sendikaya görüşleri uyuştuğu için üye olduğunu söyledi.

Telefonuna örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" yüklendiği iddiasını reddeden Kenan Ç, "Telefonuma 3 Ekim 2015'te ByLock yüklendiği tespit edilmiş. Ben yüklemedim, kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık emekli ziraat mühendisi N.T. ise örgüte "cemaat" olarak bilindiği dönemde gönül bağı bulunduğunu kaydetti.

Bir bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığını aktaran N.T, "Sosyal medyada bazı kişiler evini, arabasını satıp yatırdığını görünce ben de ev kredisi çekip Banka Asya'ya yatırdım." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



