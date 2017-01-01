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Engelliler polislerle mesai arkadaşı oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 13:42

KONYA (AA) - Konya'da engelli çocuklar ve gençler, bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla, 7'si polis memuru çocuğu olmak üzere 30 engelli çocuk ve genç, aileleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde bir araya geldi.

Polis ve asker üniforması giydirilen engelliler, polis ekiplerinin araçlarıyla şube bahçesinde tur attı, TOMA'ya binip su sıktı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de Oskar isimli eğitimli köpekle bir gösteri sundu.

Çevresinde polislere sevgisiyle bilinen, polislerin de 'emniyet amiri' diye seslendiği engelli Ayfer Muştu da ailesiyle birlikte programa katıldı.

Programın sonunda polis ekiplerince engelliler ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Engelliler ile aileleri, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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