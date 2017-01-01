Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından yılbaşından bu yana Sakarya'da 9 bin 423 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda istihdamda milli seferberlik ilan edildiğini ve bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Sakarya'nın bu seferberliğe katkısının yüksek olduğunu ifade eden Kaya, "Sakarya'nın bu sürece katkısı son aldığımız rakamlara göre 9 bin 423 kişi oldu. Yılbaşından bugüne kadar yeni işe giren sayısı 9 bin 423 kişi. Bu ilimizin istihdam seferberliğine vermiş olduğu bir mesaj. Buna ilimizin sanayisinin, iş adamlarının katkısı büyük. İlimiz her geçen gün istihdam sayılarını arttıran bir il durumundadır. 2016'nın başında 183 bin olan 4-a sigortalı sayısı, Mayıs 2017'ye kadarki süreçte yaklaşık 32 bin arttırmış durumda. Ayrıca 2017 yılında da 687 sayılı KHK ile getirilen teşvikle istihdamda milli seferberlik ciddi rakamlara ulaştı. Bu yıl ilimizin istihdam seferberliği hedefi 15 bindi. Ancak, 4,5 ayda 9 bin 423 kişinin istihdamını görmemiz, yıl sonu hedefinin bunun çok daha üzerinde olacağı kanaatindeyiz. Sakarya'da daha çok inşaat ve otomotiv sektöründe istihdam seferberliğine destek yüksek." diye konuştu.

- Sakarya İnsan Kaynakları Girişimcilik Fuarı

Tekin Kaya, istihdam seferberliği sürecinde Sakarya İnsan Kaynakları Girişimcilik Fuarı (SAGİF) düzenleyeceklerini kaydetti.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "İş-Sizi Arıyor" ana temalı SAGİF hazırlıklarının son aşamada olduğunu aktaran Kaya, "Düzenleyeceğimiz fuar, bu sürecin daha da fazla desteklenmesi bakımından çok önem taşımaktadır. SAGİF'e yaklaşık 100 firmamız katılacak. 20'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Demokrasi Meydanı'nda fuar organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaya, geçen yıl düzenledikleri fuara yaklaşık 30 bin ziyaretçi katıldığını ve Sakarya'ya yakışan bir fuar gerçekleştirme adına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesiyle bu yıl daha kaliteli bir istihdam fuarı gerçekleştirmek istediklerini aktardı.

Sakarya'nın göç alan bir il olduğunu işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu göçü nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Üniversite camiasında yetiştirdiğimiz gençlerin ilimizde kalmasını istiyoruz. Bu fuarlarla yeni mezun olan genç iş gücüne iş fırsatları sunabilmek için işverenlerle buluşturacağız. İl olarak üniversite öğrencilerimize bir değer katıyorsak bu değerin de ilde kalması anca o gence iş fırsatı sunmamızla mümkün olacaktır. Fuarın tarihi, eğitim-öğretim döneminin sonuna gelmiş olmamız nedeniyle meslek lisesi öğrencilerine mezuniyetleri sonrası iş fırsatı verilmesi bakımından önemli. Fuarda iş arayanlarla işverenleri doğru bir şekilde eşleştirmeye çalışacağız. İş arayanları fuara bekliyoruz."















