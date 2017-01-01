Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında olan yaklaşık 5 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarını ağırlayacak.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'yu turizmde bir marka kent yapmak amacıyla başlattıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti.

Ordu'nun çok yüksek turizm potansiyeli ve destinasyonuna sahip olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttığını, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin arasında Küpkaya Kanyonu'nun da bulunduğunu anlattı.

Doğal güzelliği ile büyüleyen Küpkaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Balkanlıoğlu, kanyonun bir süre önce ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında seçildiğini anımsattı.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin Küpkaya Kanyonu'na çok sık gittiğini ve buralara gezi programlarının düzenlediğini de belirterek, kanyonun aynı zamanda doğaseverler tarafından sık sık ziyaret edildiğini vurguladı.

Kanyonun yapısı itibarıyla herkesi adeta büyülediğini kaydeden Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Ordu'nun her köşesi ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor. Bu doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin yerinde görmelerini sağlamak amacıyla ulusal medya ve sosyal medya üzerinden bir tanıtım atağı başlatmıştık. İnsanların fotoğraflarını, görüntülerini gördükleri bu yerleri gelip, daha yakından ve yerinde görmelerini arzu ediyoruz."

Bu yaz da yerli ve yabancı turistlere Küpkaya Kanyonu'na gitmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Balkanlıoğlu, kanyonda önceliğin can güvenliği olduğunu, ziyaretçilerin can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri almaları gerektiğini de ifade etti.

Vali Balkanlıoğlu, hedeflerinin yılda 1 milyon turist olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.