Suudi Arabistan'dan 300 Suriyeli aileye yardım

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ADIYAMAN (AA) - Suudi Arabistan Uluslararası Suriyeli Kardeşlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Ofisi Türkiye Şubesi tarafından, Adıyaman'da barınan 300 Suriyeli aileye temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Suudi Arabistan Uluslararası Suriyeli Kardeşlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Ofisi Türkiye Şubesince temin edilen temizlik malzemeleri, Adıyaman İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi. Derneğin organizasyonuyla Atatürk Kapalı Spor Salonu bahçesinde toplanan 300 Suriyeli aileye, temizlik malzemeleri verildi.

Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Fadıl Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyelilere yardım etmeye devam ettiklerini ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla yardımlara hız verdiklerini belirtti.

Suriyelilere Suudi Arabistan’dan gönderilen yardımları dağıttıklarını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:

"Dernek olarak şu ana kadar Adıyaman'da bulunan Suriyeli kardeşlerimize ve yetim ailelerimize elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz. Şu an üç aylara girdik. Çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Bir taraftan Suriyeli ailelere yardım dağıtırken diğer taraftan da önümüzdeki günlerde Adıyaman'daki yetim ailelerimize de gıda kolisi yardımlara devam edeceğiz."

Yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Suriyeli sığınmacılardan Mahmut El Nars ise Türkiye'den memnun olduklarını kaydederek yapılan yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

