Gaziantep'te FETÖ soruşturması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir dernek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Çukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneğine (IMPR Humanitarian) polis ve Maliye Bakanlığına bağlı ekipler baskın düzenledi.
Kilitli kapıları çilingir yardımıyla açılan dernekte inceleme yapan ekipler, içerideki malzemeleri tutanakla kayıt altına aldı.
Daha sonra 4 katlı dernek binasının kapısına mühür vuruldu.