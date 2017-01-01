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Zonguldak'ta FETÖ'den tutuklanan kadın serbest bırakıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 14:19

MERSİN (AA) - Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tutuklanan kadının, yeni doğum yaptığına yönelik doktor raporları doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının, örgütsel yapı içerisinde "il imamına" bağlı sözde "il eğitim danışmanlığı" görevini yürütmesi, örgütün üniversiteye göndermiş olduğu öğrencilerin koordinasyonunu sağlaması, 17-25 Aralık'tan sonra örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap arttırımı yapması ve aleyhine verilen tanık ifadeleri ve şüpheli beyanları bulunması nedeniyle yakalandığı belirtildi.

Kadının Mersin dışında yakalanarak tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Şüphelinin yeni doğum yapmış olması yönündeki doktor raporlarının ulaşması üzerine, derhal Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda tutuklama kararı kaldırılarak adli kontrol kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir (31), Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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