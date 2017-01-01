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Samsun'daki soygun davası

16 Mayıs 2017 Salı, 14:22

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir marketin kasasındaki parayı alarak kaçtığı iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahla yağma" suçundan yargılanan Ergin P. (21) ve Sezer Y. (25) ile müştekiler ve avukatları katıldı.

Sezer Y, duruşmadaki savunmasında işlediği suçu kabul ettiğini söyledi.

Olay günü alkol aldıklarını belirten Sezer Y, "Ergin ile aynı mahallede oturuyoruz. İçki içtik. Bir arkadaşımızın evine gidip orada da uyuşturucu kullandık. Gerisini hayal meyal hatırlıyorum. Market devamlı alışveriş yaptığımız yer. Motosiklet kullandığımız için eldiven ve kar maskesi kullanıyoruz. Olay günü de yanımızdaydı. Bin 800 lira almışız. Paraları yolda düşürmüşüz. Yanımızda 200-300 lira kaldı. Pişmanım." dedi.

Ergin P. de her şeyin anlık geliştiğini ifade ederek, Kaç lira aldığımı hatırlamıyorum ancak marketten para aldığımı hatırlıyorum. Kafam ayık olsaydı bu işi kesinlikle yapmazdım. Marketin zararını ödedik." diye konuştu.

Olay günü iş yerinde bulunan müştekiler de sanıklardan şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Samsun'da, 31 Aralık 2016'da bir markete giren kar maskeli 2 zanlının kasadaki parayı alarak kaçmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğe ekipleri, 85 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek yakaladığı Ergin P. ile Sezer Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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