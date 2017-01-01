Kars kuş kaydında Türkiye rekoru kırdı

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KARS (AA) - Dünya Kuş Gözlem Günü (Global Big Day) etkinlikleri kapsamında, 110 kuş türü ile bir günde en fazla kuş türü kayıt altına alınan Kars'ta bu alanda Türkiye rekoru kırıldı.

Kuzey Doğa Derneği ekibinden Dr. Mark Chynoweth, Monte Neate Clegg ile Doğa Göreç, dünya genelinde 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve bir günde en çok kuş türünü kaydederek kuşların korunmasının önemine dikkati çekmeyi amaçlayan Dünya Kuş Gözlem Günü sebebiyle Kars'ta çalışma yaptı.

Dernek tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 233 kuş türü kaydedilen Kuyucuk Gölü başta olmak üzere il genelinde 48'i sadece çalışmanın başladığı ilk 2 saatte olmak üzere bir günde toplam 110 kuş türünü kayıt altına alındı ve bu alanda Türkiye rekoru kırıldı.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önceki Global Big Day etkinliklerinde Türkiye'de bir ilde bir günde en fazla 99 kuş türü görüldüğünü söyledi.

Şekercioğlu, doktora öğrencileri Clegg ve Chynoweth ile gönüllü Göreç'in, Kars'taki Kafkas Üniversitesi kampüsü sulak alanı, Çalı Gölü, Ani Örenyeri ve Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ramsar Alanı'nda 14 saat içinde 110 kuş türü görerek Kars, Doğu Anadolu ve Türkiye'de bir günde en çok kuş türü görme rekoru kırdığını ifade etti.

- Türkiye'deki kuşların yarısı Kars'ta kayıt altına alındı

Bu rekorun önemine değinen Şekercioğlu, şöyle devam etti:

"Dernek olarak 2003 yılından itibaren il sınırlarında 300'den fazla kuş türü kaydettik. Bu sayı ile denizi bile olmayan ilimizde Türkiye kuş türlerinin yarısından fazlasının kaydedilmesi Kars'ın doğasının kuşlar için ne kadar önemli olduğunu ve çok iyi korunması gerektiğini göstermektedir."

Şekercioğlu, son çalışmalarında da büyük başarı gösterdiklerini anlatarak "Son çalışmamız ile Türkiye tarihinde kaydedilmiş kuş türlerinin yaklaşık 4'te birine denk gelen yüzde 23'ünü sadece 14 saatte Kars'ta kaydettik." değerlendirmesini yaptı.

Kayıt altına alınan kuşların bazılarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu aktaran Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Kayıt altına alan kuşlar arasında küresel çapta soyu tehlikede olan ve Türkiye'de çok ender görülen Sibirya kazını da Kuyucuk Gölü'nde bir kez daha gördük. Önümüzdeki yıl çalışmamıza Sarıkamış Ormanı Milli Parkı'nı da dahil ederek Türkiye rekorunu bir kez daha Kars'a getirmeyi hedefliyoruz."