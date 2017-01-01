Kırıkkale'de FETÖ/PDY davaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 ayrı davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 8 öğretmen ve avukatları hazır bulundu.

"FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan öğretmenlerden R.Y savunmasında, gözaltına alındığı sırada evinde bulunan hard disk cihazının komşusuna ait olduğunu iddia etti.

Komşusunun cihazı tamir için kendisine verdiğini ileri süren R.Y, diğer hard disk cihazının ise kendisine ait olduğunu ve ikinci el olarak aldığını savundu.

Zanlılardan S.U. ise ByLock sorgusundaki IMEI numarası ile polise teslim ettiği telefonunun IMEI numarasının farklı olduğunu, yazışmalar geldiğinde kendisinin kullanmadığının ortaya çıkacağını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet B. ile Halil İbrahim K. ve avukatları hazır bulundu.

Ahmet B, savunmasında, mahrem imamlara yönelik operasyonda tekrar gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını anlattı.

Kendisine FETÖ'ye ait bir kreşin müdürü olan Hasan K'nin ByLock programını yüklemeye çalıştığını belirten Ahmet B, savunmasında şu bilgileri verdi:

"Telefonum programı kabul etmedi ve yüklenmedi. Hasan K'nin kod adı Hüseyin'dir. Erdem A'nın emniyet imamı olduğunu basından öğrendim. Hasan K, benim üstümdür. Hasan K'nin emniyet imamı olduğunu biliyorum. Bunu görüştüğüm insanlar söyledi. Kendinden duymadım. Hasan K'nin ByLock programını yükleme işlemi benim evimde oldu. Bu sırada sadece ikimiz vardık. Eagle programını telefonuma yükleyen kişi ise Harun Ö'dür. Kod adı ise Ali'ydi. Eagle grubunda Hasan K, Harun Ö, Hasan K. ve Mustafa A. ile ismini bilmediğim 2 üniversite öğrencisi vardı. Harun Ö. ile programların güncellenmesi için temas kuruyorduk."

Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.