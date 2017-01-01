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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer:

16 Mayıs 2017 Salı, 14:47

GAZİANTEP (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sanayi 4.0'ın zamanında ve doğru okunması gerektiğini, böylece dönüşüm sürecinin hızlanacağını ve sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini belirterek, "Son bir yıldır üzerinde çalışılan ve şu günlerde iyice olgunlaşan Üretim Reformu Paketi de bu anlamda üreticiye, girişimciye ve yatırımcıya büyük bir imkan sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin, iletişim teknolojileri ve internetin gücüyle bambaşka bir boyuta ulaştığına işaret etti.

Son 10 yıldır "inovasyon" ve "sürdürülebilirlik" kavramlarının dünyanın gündeminde olduğunu belirten Koçer, akademik çalışmaların, hükümet politikalarının, sivil toplum organizasyonlarının başlıklarını oluşturan bu kavramların üretimin, gelişimin ve büyümenin temel unsurları olduğunu bildirdi.

Sanayi 4.0'ın zaman zaman değişik platformlarda gündeme gelmesine karşılık, çeşitli nedenlerle yeterince konuşulmadığını ifade eden Koçer, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme kabiliyeti kazanmak veya küresel rekabet gücünden mahrum kalmak gibi son derece önemli bir yol ayrımında olduğunu kaydetti.

Sanayi 4.0'ın ülke ekonomisini, istisnasız tüm sektörleri ve her ölçekten firmayı yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Koçer, "Bu dönüşümün içinde yer almadan ticari faaliyetleri sürdürmek, yakın gelecekte imkansız görünüyor. KOBİ'ler başta olmak üzere, ileriye yönelik yatırım, proje ve Ar-Ge planlaması içinde olan işletmeler, firmalar için Sanayi 4.0 dönüşümünü yakalamak, bu dönüşüme ayak uydurmak şarttır." ifadesini kullandı.

Koçer, geleneksel imalat yerine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ve dijital imalat teknolojisi uygulamalarına yönelmek gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Akıllı robotlar, sensörler, bulut teknolojileri, 3D yazıcılar birer trend olmaktan çıkıp üretimin, dönüşümün birer parçası halini aldı. Çünkü bu gelişmeler sektörler için firmalar için yeni ve büyüyen pazar anlamına gelmektedir. Dijital ekonominin dünya ekonomisi içindeki payının sadece birkaç yıl içinde yüzde 25'e yükseleceği tahmin edilmektedir. E-ticaret, e-devlet, mobil-iş, mobil-ticaret aşamasına geçmiş bulunan pek çok faaliyet bunun açık göstergesidir."

- Üretim Reformu Paketi girişimciye büyük imkan sağlayacak

Firmaların bu değişimin dışında kalamayacağını, ürünlerini, hizmetlerini, iş yapma biçimlerini mutlaka gözden geçirmeleri ve yapılandırmaları gerektiğini belirten Koçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çağın gereği olan sanayi 4.0'a geçiş yaparken karşılaşılacak muhtemel sorunlarla baş edebilmek, yapılacak çalışmaları başarılı kılmak için kamunun, özel sektörün, üniversitelerin, meslek örgütlerinin bir arada olmaları, ortak hareket etmeleri, veri ve bilgi paylaşımında bulunmaları gerekiyor. Sanayi 4.0 dönüşümü zamanında ve doğru okunmalıdır. Böylece dönüşüm süreci hızlanacak, sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir. Son bir yıldır üzerinde çalışılan ve şu günlerde iyice olgunlaşan Üretim Reformu Paketi de bu anlamda üreticiye, girişimciye ve yatırımcıya büyük bir imkan sağlayacaktır."

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