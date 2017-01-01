Misafirliğe giden komşunun hırsızlığı kameraya yansıdı

ADANA (AA) - Adana'da komşusunun evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, yatak odasındaki gizli kamera tarafından görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Fatih K. son 1,5 yıldır evinden para ve altın çalınması üzerine yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.
Hırsızlıkların alt katlarında oturan komşularının misafirliğe geldiği dönemlerde olmasından şüphelenen Fatih K, kamera kayıtlarını inceledi.
Ev sahibi, görüntülerde komşusu Dilek A'nın eşiyle misafirliğe geldiği gün telefonla konuşma bahanesiyle yanlarından ayrılıp yatak odasına girdiğini, buradaki dolapta bulunan bir kıyafetin cebinden cüzdanı aldığını tespit etti.
Bunun üzerine Dilek A'nın eşiyle görüşen Fatih K, yaklaşık 15 bin lira tutarındaki zararının karşılanmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan ev sahibi, kamera kayıtlarıyla emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.
Gözaltına alınan Dilek A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görüntülerde zanlının yatak odasında telefonla konuşurken, dolaptaki giysiden cüzdanı alma anı yer alıyor.