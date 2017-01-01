ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Misafirliğe giden komşunun hırsızlığı kameraya yansıdı

16 Mayıs 2017 Salı, 14:48

ADANA (AA) - Adana'da komşusunun evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, yatak odasındaki gizli kamera tarafından görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Fatih K. son 1,5 yıldır evinden para ve altın çalınması üzerine yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

Hırsızlıkların alt katlarında oturan komşularının misafirliğe geldiği dönemlerde olmasından şüphelenen Fatih K, kamera kayıtlarını inceledi.

Ev sahibi, görüntülerde komşusu Dilek A'nın eşiyle misafirliğe geldiği gün telefonla konuşma bahanesiyle yanlarından ayrılıp yatak odasına girdiğini, buradaki dolapta bulunan bir kıyafetin cebinden cüzdanı aldığını tespit etti.

Bunun üzerine Dilek A'nın eşiyle görüşen Fatih K, yaklaşık 15 bin lira tutarındaki zararının karşılanmasını istedi.

Olumsuz yanıt alan ev sahibi, kamera kayıtlarıyla emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Dilek A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntülerde zanlının yatak odasında telefonla konuşurken, dolaptaki giysiden cüzdanı alma anı yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası sona erdi
YEREL

"GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI SONA ERDİ
Yüreğir Belediyesi'nden ÇTV ve Emlak Vergisi uyarısı
YEREL

YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDEN ÇTV VE EMLAK VERGİSİ UYARISI
Şendağ Durmaz, turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi
YEREL

ŞENDAĞ DURMAZ, TURNUVANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ
Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ
Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ ANNELER GÜNÜ'NDE UNUTULMADI
Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor
YEREL

KOSOVA, TARİHSEL BAĞLARIN TİCARETE DE YANSIMASINI İSTİYOR
&quot;Güvercin cinayeti&quot; davasında müebbet hapis
YEREL

"GÜVERCİN CİNAYETİ" DAVASINDA MÜEBBET HAPİS
Tümer, belediyeleri 'Cazibe Merkezleri' projesine çağırdı
YEREL

TÜMER, BELEDİYELERİ 'CAZİBE MERKEZLERİ' PROJESİNE ÇAĞIRDI
Gürsesli: &quot;Demir fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü zora soktu&quot;
YEREL

GÜRSESLİ: "DEMİR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKTU"
Adana'da heyecan ve eğlence birarada yaşandı
YEREL

ADANA'DA HEYECAN VE EĞLENCE BİRARADA YAŞANDI
Emniyet Müdürü Ak, &quot;tren hareket memurluğu&quot; yaptı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ AK, "TREN HAREKET MEMURLUĞU" YAPTI
Merve Özbey Adanalı eczacıları eğlendirdi
YEREL

MERVE ÖZBEY ADANALI ECZACILARI EĞLENDİRDİ
Adanalı robot dünya ikincisi
YEREL

ADANALI ROBOT DÜNYA İKİNCİSİ
Annelere ücretsiz makyaj
YEREL

ANNELERE ÜCRETSİZ MAKYAJ
Yüreğir çiftçisi, &quot;Dünya Çiftçiler Günü&quot; buluşmasına katıldı
YEREL

YÜREĞİR ÇİFTÇİSİ, "DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ" BULUŞMASINA KATILDI
Adana'da silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI
Kozan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
YEREL

KOZAN HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEN YIL SONU SERGİSİ
Vefa Sen'den &quot;Vefalı Aileler Buluşuyor&quot; etkinliği
YEREL

VEFA SEN'DEN "VEFALI AİLELER BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ
Kozan'da &quot;Çocuk Aklı Çocuk Haklı&quot; projesi
YEREL

KOZAN'DA "ÇOCUK AKLI ÇOCUK HAKLI" PROJESİ
&quot;3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu&quot;
YEREL

"3. ULUSLARARASI ADANA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU"

Adana'daki cinayet davası
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Vali Demirtaş, SGK heyetini ağırladı
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, SGK HEYETİNİ AĞIRLADI
HDP'li Beştaş'ın talimatla savunması alınacak
YEREL

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN TALİMATLA SAVUNMASI ALINACAK

Büyükelçi Sipahui: &quot;Kosova'nın Türkiye gibi çok büyük bir dostu var&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ SİPAHUİ: "KOSOVA'NIN TÜRKİYE GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR DOSTU VAR"
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını