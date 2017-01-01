Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Star Clippers" isimli yelkenli kruvaziyer ile Bodrum ilçesine 113 turist geldi.

Rodos'tan Bodrum ilçesine gelen 112 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.

Gemide ABD, Fransa, Almanya ve İngiliz uyruklu 113 turist ile 78 mürettebat bulunduğu bildirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen yolcular, ilçe merkezini gezip, tarihi yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler Paşatarlası sahilinde yürüyüp denize girmeyi tercih ederken, kimisi de kendileri için tahsis edilen tur teknelerine binip Bodrum Kalesi açıklarında gezinti yaptı.

Turistler, hediyelik eşya satan mağazaları dolaştı ve türk yemeklerinin tadına baktı.

İlçede akşam saatlerine kadar kalacak geminin daha sonra Dalyan'a seyredeceği öğrenildi.