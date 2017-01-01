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Yeşilgiresun Belediyespor gençlerine güveniyor

16 Mayıs 2017 Salı, 15:04


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nnde normal sezonu 11. sırada tamamlayan ve play-off dışında kalan Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Fatih Yamak, gelecek sezon da gençler ağırlıklı kadro kurmayı planladıklarını söyledi.

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp olarak büyük risk alarak iskelet kadroyu gelecek vaat eden genç isimlerden oluşturduklarını belirtti.

Projelerinin Türk basketbolunda ilk kez uygulandığını dile getiren Yamak, sezonu 11. sırada tamamlayarak hedeflenen başarıyı yakaladıklarına inandıklarını kaydetti.

Gençlerin kendilerine verilen şansı iyi kullandığını ifade eden Yamak, şöyle konuştu:

"Yeşilgiresun Belediyespor yönetimi olarak gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Kendilerine şans tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetim olarak sezon başında bu düşünceden yola çıkarak gelecek vaat eden gençlerimiz üzerinden iskelet kadromuzu oluşturduk. Bu isimler sezon içerisinde kendilerine verilen şansı çok iyi kullandı. Çok iyi performanslar sergilediler. Kendilerine şans tanınınca neler başarabileceklerini gösterdiler."

Yamak, gelecek sezon da gençlik projesini sürdürmeyi hedeflediklerini ve kadro kurma çalışmalarına başladıklarını aktararak, "Projemizin spor kamuoyunda başarıya ulaşıp ulaşmayacağı büyük merak konusuydu. Gençlerimiz bizi yanıltmadı, onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek sezon da gençler ağırlıklı bir kadro kurmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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