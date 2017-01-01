Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydıncık Mahallesi'nde tarlasını süren Hüseyin Çelik'in (85) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, Alanya Anadolu Hastanesine sevk edildi.
Çelik, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.