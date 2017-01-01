Motosiklet ile gezmek için mucitliğini devreye soktu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyamanlı bir vatandaş, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle benzinli motosikletini güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi.

Bir şirkette taşeron işçi olarak çalışırken işten çıkarılan ilkokul mezunu Ömer Demir (55), yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle benzinli motosikletini kullanamaz hale geldi. Gezmeyi çok seven Demir, bunun üzerine güneş enerjisiyle çalışan motor yaptı.

Temin ettiği 4 güneş enerjisi paneliyle motosikletini çalıştırmayı başaran Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliştirdiği sistem sayesinde 1 lira bile ödemeden doyasıya gezdiğini belirtti.

Motosikletinin kendisini kesinlikle yolda bırakmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Benzin fiyatları oldukça yüksek, maddi durumum da iyi değil. Bir anda motosikletime güneş paneli takıp maliyeti sıfırlama fikri aklıma geldi. Yaptığım çalışmalar sonucu, motosikletime güneş enerjisi panelleri taktırarak çalıştırmayı başardım. Güneşin olmadığı zamanlarda bile aküde depolanan enerjiyle 60 kilometre yol gidebilirim. Hedefim motosikletim ile önce Ankara, daha sonra da Türkiye turu atmak. Şu an çok mutluyum."