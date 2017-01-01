Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker toprağa verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Alaattin Yirmibeş, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Askeri yetkililer tarafından Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınan Yirmibeş'in naaşı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, ailesi, yakınları, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi partilerin il başkanları, dernek başkanları ve diğer protokol üyeleriyle gaziler katıldı.

Cenaze namazının ardından taziyeleri kabul eden baba Atilla Yirmibeş, torunun resmini öpen dede Kazım Yirmibeş ve halası Sakine Yirmibeş ile bazı asker arkadaşlarının gözyaşlarıyla cenaze aracına taşınan Alaattin Yirmibeş'in naaşı, Yirmibeşoğlu Köyü'ndeki aile mezarlığında annesi Sevim Yirmibeş'in yanına defnedildi.

14 Mayıs Pazar günü görev yaptığı 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında rahatsızlanan Yirmibeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen er Alaattin Yirmibeş'in naaşı, dün askeri uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na oradan da karayoluyla Yenice ilçesine getirilmişti.