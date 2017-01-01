Dalgıçlar Bodrum'da koy temizledi

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da dalgıçlar, Torba Koyu'nda deniz dibini temizledi.

Bodrum Belediyesince, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, bazı sanatçı ve iş adamlarının da yaşamını sürdürdüğü Bodrum'un Torba Mahallesi'nde devam etti.

Bodrum Belediyesi Dalış Timi'nde görevli 10 dalgıcın katıldığı temizlik çalışmasını, yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi.

Torba sahilinde dalış takımlarını hazırlayan dalgıçlar, teknelerle Torba açıklarına götürüldü. Burada yaklaşık 1 saat dalış gerçekleştiren 10 dalgıç, denizden 200 kiloya yakın atık malzeme çıkardı.

Teknelere alınan otomobil lastiği, cam, demir, plastik gibi atık maddeler Torba sahiline getirildi.

Burada bir süre sergilenen atıklar daha sonra temizlik işleri müdürlüğünce bölgeden alınarak, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Dalgıçlar temizlik çalışmasını sualtı kameralarınca da görüntüledi.