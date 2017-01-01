Gençlik Spor Müdürlüğü adına gezi düzenlendiği iddiası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 2014 yılında lise öğrencilerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına Bolu Abant'a geziye götürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan, FETÖ'nün öğrenci yurdunda çalışan ve evlerinde kalan 4 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz yargılanan Z.K, H.C, C.S. ve K.D. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla yargılanan zanlılardan H.C, savunmasında, emniyetteki ifadesinden önce A.T'nin kendisini yönlendirdiğini ve onun söylemleri doğrultusunda ifade verdiğini, bu nedenle emniyetteki ifadesini değiştirmek istediğini belirtti.

O dönem bir kız öğrenci yurdunda yarım gün olarak danışma bölümünde çalıştığını ifade eden H.C, "Gezi düzenleneceğini bana A.T, söyledi. Bolu'ya bir gezi olacağını, gezide dini faaliyetlere katılanlara gezinin ücretsiz olacağını, aksi halde 10 lira ücret alınacağını söyledi. Bana geziye katılacak muhtemel öğrencilerin listesini verdi. Ben de öğrencileri ve velilerini arayarak gezi için izin aldım. Ben sadece geziyi duyurmak için öğrencileri aradım, geziyi düzenleyen A.T'dir." dedi.

C.S. de emniyetteki ifadesini A.T'nin yönlendirmesi üzerine verdiğini öne sürerek, ifadesini değiştirdi.

Kendisinin o dönemde üniversite öğrencisi olduğunu ve FETÖ'nün evlerinde kaldığını anlatan C.S, geziyi A.T. ile Metin diye birinin organize ettiğini, gezinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına düzenlendiğinde haberdar olmadığını kaydetti.

Duruşmaya müşteki olarak katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü, devletin, kurumun ve kendi adının bu gezide kullanılmasından dolayı şikayetçi ve davaya müdahil olmak istediklerini söyledi.

Geziye katılan öğrencilerden R.Y. de kendisine H.C'nin "gezi var" diye mesaj attığını ifade ederek, "Geziden önceki gün kampa katıldığımız evde sohbetleri ve kasetleri dinleyenlere gezinin ücretsiz olacağını söylediler. Otobüste de Fetullah Gülen'in kaseti dinletildi. Bir süre dinledikten sonra ablaya kapattırdık. Geziye çağrıldığımda Gençilk Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün gezi olduğunu düşündüm. Ailemden de böyle düşünerek izin aldım. Böyle bir mağduriyet yaşadığım için şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

C.Ö. ise gezi öncesi bir evde düzenlenen kampta sohbet ve kasetleri dinlemeyenlerden gezide 10 lira alındığını aktararak, yaşadığı mağduriyetten dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.