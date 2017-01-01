Samsun'da terör örgütü DEAŞ davasında karar

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli'deki cezaevinde tutuklu bulunan Fas vatandaşı Mohamed Khalli (53), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti, sanığın kaldığı oteldeki odasında bulunan düdüklü tencerede yapılan incelemede bomba düzeneği materyaline rastlanmadığını ancak cep telefonu incelemesinde DEAŞ'a ait görüntülere ulaşıldığını hatırlattı.
Sanık Khalli, savunmasında, telefonunda DEAŞ ile ilgili görüntülerin örgüt üyesi olduğu için bulunmadığını öne sürerek, "Bu görüntüleri DEAŞ'a karşı kullandım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Khalli'nin beraatına karar verdi.
Samsun'da yaklaşık 10 ay önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.