Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Burdur'da

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BURDUR (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çolak'ı, Vali Şerif Yılmaz ve Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı karşıladı. Çolak, ziyaret öncesinde valilik şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çolak, ziyarette yaptığı konuşmada, 15 Temmuz süreci sonrası taşınan birlikleri ziyaret ederek taşınma süreçleriyle ilgili devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti. Burdur'a taşınan 1. Tank Eğitim Alay Komutanlığı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığına ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Çolak, Burdur'da devam eden çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Burdur Valisi Yılmaz ise kente taşınan birliklerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Taşınma sürecinde EDOK Komutanımızın ilimize ziyaretleri olmuştu. Sorunsuz bir şekilde taşınma süreci gerçekleşti. Taşınan birliğin Burdurlu esnafımız açısından da ekonomik canlılık getirdiğini belirtmek istiyorum. Bu konuda bu süreçle ilgili desteklerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'a, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu eşlik etti. Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon ve 1. Tank Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Cem Tuce ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu da ziyarette hazır bulundu.