Vali Gül'den Sivasspor'a kutlama ziyareti

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, TFF 1. Lig'den bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'a kutlama ziyaretinde bulundu.

Kulüp tesislerinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler tarafından karşılanan Gül, Otyakmaz ve teknik direktör Samet Aybaba'ya çiçek verdi.

Teknik direktör Aybaba da Vali Gül'e üzerinde ismi yazılı ve kentin plaka işareti olan 58 numaralı Sivasspor forması hediye etti.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekibi kutladı.

Sivas'a bu mutluluğun yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Bu başarı tamamen sizin başarınız ve sizi yalnız bırakmayan 3-4 bin civarındaki Sivasspor taraftarının başarısı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de taraftar sayısının artmasını temenni eden Gül, "Yolunuz açık olsun, siz Sivas'ın yüzünü güldürdünüz, Allah da sizin yüzünüzü güldürsün." dedi.

Otyakmaz da Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Futbolcularımızdan almış olduğumuz güçle şampiyonluk sözü vermiştik, onlar bizim yüzümüzü yere düşürmediler, hepsine şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Vali Gül'ün desteğini her zaman yanlarında hissettiklerine işaret eden Otyakmaz, sözlerini tutarak Süper Lig'e yükseldiklerini vurguladı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yer aldı.





- Antrenman





Öte yandan Sivasspor, ligin son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ayak tenisiyle devam etti.