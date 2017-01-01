GÜNCELLEME - Eski Ulaştırma Bakanı Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi Abduvahip Öksüz yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, eski bakan Öksüz'ün ağabeyi, Ergenekon Mahallesi'ndeki evine giderek kira, elektrik ve su bedellerini istediği kiracısı N.K'yle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K'nin bıçaklayarak yaraladığı Öksüz, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abduvahip Öksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan N.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Cenaze toprağa verildi
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumundan alınan Abduvahip Öksüz'ün cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığına götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Öksüz'ün cenazesi, Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan eski Ulaştırma Bakanı Öksüz, taziyeleri kabul etti.