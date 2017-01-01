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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:59

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın ardından aralarında husumet başlayan aileler barıştırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde, 26 gün önce bir köpeği sahiplenme nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın ardından Şeddadi aşiretine mensup Elmas ile Memitanlı aşiretine mensup Doğan aileleri arasında husumet başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel ve iş adamı Hadi Altun'un girişimleriyle aileler arasındaki husumet sonlandırıldı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen yemekte, iki ailenin üyeleri bir araya geldi.

Yemeğe katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, yaptığı konuşmada, ailelerin barışma kararının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aileleri tebrik eden Tuna, "Özellikle günümüzde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan ve aslında memleketimizi büyük bir çalışmanın beklediği bir ortamda bu tür kavgaların, anlaşmazlıkların bize güç kaybettireceğinin herkes farkında. İnsanımız da bu durumu gördüğü için bir an önce barış için çaba gösteriyor." dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci de bulundukları coğrafyanın barış ve kardeşliğe çok ihtiyaç duyulan bir bölge olduğunu belirtti.

Bölgenin güzelliklerle anılması gerektiğini vurgulayan Ekinci, "Bu bölgenin bu tarz meseleler ile anılmaması gerekiyor. Burası peygamberler şehridir. Böyle bir kentte hep güzellikleri konuşmamız lazım. İnşallah bundan sonraki süreçte husumetler ortadan kalkar, güzellikleri konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Öncel de Şanlıurfa'nın barış ve huzur kenti olduğunu, bu tür hadiselerin kentin maneviyatına, geçmişine yakışmadığını dile getirdi.

İnsanlar arasında sorunlar yaşanabileceğine işaret eden Öncel, sorunların silahla ve sopayla değil hukuk ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öncel, "2 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasına rağmen kısa bir süre içerisinde, kan davası gütmeyerek, ben ve barış heyetindeki arkadaşlarımızın çağrılarına olumlu cevap veren Şanlıurfa'nın iki büyük aşiretine göstermiş oldukları sağduyu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından aileleri temsilen İzzettin Elma ile Ali Doğan el sıkıştı.

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