Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 9 metre derinliğinde 1,5 metre genişliğinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski İlçesinin Büyükmandıra beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.A'ya ait evin bahçesinde 9 metre derinliğinde 1,5 metre genişliğinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Şüpheliler çukurdan toprakları çıkarmak için calaska ve merdiven sistemi kurdukları görüldü.
Operasyonda şüpheli G.B, M.A.B, H.Y, A.B. ile T.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili kazı malzemelerine de el konuldu.