ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'da "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışması

16 Mayıs 2017 Salı, 16:01
Kütahya'da "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışması

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, doğadaki tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışmasında, öğrenciler bitkileri koklayarak soruları yanıtladı.

Kütahya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle Hekim Sinan Tıbbi Bitki ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen yarışmanın finaline, Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, doğal zenginlikleri, sanayisi ve tarımıyla kenti tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışmanın ismini aldığı Hekim Sinan Şair Şeyhi'nin, Kütahya'nın yetiştirdiği önemli simalardan birisi olduğunu hatırlatan Nayir, şöyle konuştu:

"Eskiden tek dalda uzmanlık yokmuş, bir taraftan en büyük şair olup, diğer taraftan da saraylara doktor olunabiliyormuş. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi Hekim Sinan Şair Şeyhi. Yaşadığı dönem içerisinde yapmış olduğu görevlerle Kütahyamızın adını duyurmuş ve bugün de hala aynı heyecanla, aynı geçerlilikle Kütahyamıza hizmet eden büyüklerimizden biridir. Gençlerimiz yarışmaları da vesile bilerek, tarihine ait, bu topraklara ait değerleri öğrenme açısından güzel bir fırsat elde ediyor. Yerel yönetimlerimiz de bize ait olan bu değerlerin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması için gerek bu tür alanların tahsisinde, gerek bu tarz yarışmalarla birlikte hem kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesini hem de bizim değerlerimizin öncelikle bizim tarafımızdan tanınmasını sağlamaya çalışıyorlar."

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da öğrencilerin doğadaki tıbbi ve aromatik bitkileri tanımalarına yönelik düzenlenen "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışmasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yarışmayla bir farkındalık oluşturduklarını dile getiren Saraçoğlu, "15. yüzyılda yaşamış, Osmanlı devletinde ilk saray hekimliği yapmış, ayrıca edebiyatımızda 'şairler şeyhi' unvanını alan Germiyanlı Şair Şeyhi Hekim Sinan'ın toplumumuza ve geleceğimizin teminatı olan yeni nesillere tanıtımını sağlamak amacıyla 'Hekim Sinanlar Yarışıyor' projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, doğadaki tıbbi ve aromatik bitkiler ve yararları üzerine sorulan soruları cevaplayan öğrenciler, bazı soruları bitkileri koklayarak ve inceleyerek cevapladı.

Yarışmada Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu birinciliği, Dumlupınar Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu ise ikinciliği elde etti.

Başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Çavdarhisar'da 16 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı
YEREL

ÇAVDARHİSAR'DA 16 TAKIMIN KATILDIĞI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Bankacılık Mesleği' konulu seminer
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 'BANKACILIK MESLEĞİ' KONULU SEMİNER
Anaokulu öğrencilerinden sergi
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN SERGİ
Pazarlar'da masa tenisi turnuvası sona erdi
YEREL

PAZARLAR'DA MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
Başarılı öğrencilere langırt oynama ödülü
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE LANGIRT OYNAMA ÖDÜLÜ
Kur'an- ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleşti
YEREL

KUR'AN- I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ
Emet'te Refleksoloji masajına ilgi
YEREL

EMET'TE REFLEKSOLOJİ MASAJINA İLGİ
Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti
YEREL

HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ, İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ
Din görevlilerine kiraz sineği ile mücadele anlatıldı
YEREL

DİN GÖREVLİLERİNE KİRAZ SİNEĞİ İLE MÜCADELE ANLATILDI
Simav Fen Lisesinden 20 TUBİTAK projesi
YEREL

SİMAV FEN LİSESİNDEN 20 TUBİTAK PROJESİ
Emet Müftülüğünden kitap şenliği
YEREL

EMET MÜFTÜLÜĞÜNDEN KİTAP ŞENLİĞİ
Kütahya'da 'en anlamlı' yarışma
YEREL

KÜTAHYA'DA 'EN ANLAMLI' YARIŞMA
Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu
YEREL

BAHTİYAR ERSOY, SÜREKLİ BASIN KARTI SAHİBİ OLDU
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Dereköy Ortaokulunda annelere kahvaltı ikramı
YEREL

DEREKÖY ORTAOKULUNDA ANNELERE KAHVALTI İKRAMI
Ressam Nurhan Gezen'den sergi
YEREL

RESSAM NURHAN GEZEN'DEN SERGİ
'Her yerde satranç' projesi
YEREL

'HER YERDE SATRANÇ' PROJESİ
Çerkesler Kiçir'de buluştu
YEREL

ÇERKESLER KİÇİR'DE BULUŞTU
Meyve bahçelerinde zirai mücadele
YEREL

MEYVE BAHÇELERİNDE ZİRAİ MÜCADELE
Hisarcık'ta tek kurşun atış yarışması
YEREL

HİSARCIK'TA TEK KURŞUN ATIŞ YARIŞMASI
Gediz'de 'sıra kimde' tiyatro oyunu
YEREL

GEDİZ'DE 'SIRA KİMDE' TİYATRO OYUNU
Kütahya, 'Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması'na ev sahipliği yaptı
YEREL

KÜTAHYA, 'ZARİF ÇOCUK KİTAP OKUMA YARIŞMASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Göcenoluk'ta 'Sıla-i Rahim' Etkinliği
YEREL

GÖCENOLUK'TA 'SILA-İ RAHİM' ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!