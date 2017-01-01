Kütahya'da "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, doğadaki tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışmasında, öğrenciler bitkileri koklayarak soruları yanıtladı.

Kütahya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle Hekim Sinan Tıbbi Bitki ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen yarışmanın finaline, Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, doğal zenginlikleri, sanayisi ve tarımıyla kenti tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışmanın ismini aldığı Hekim Sinan Şair Şeyhi'nin, Kütahya'nın yetiştirdiği önemli simalardan birisi olduğunu hatırlatan Nayir, şöyle konuştu:

"Eskiden tek dalda uzmanlık yokmuş, bir taraftan en büyük şair olup, diğer taraftan da saraylara doktor olunabiliyormuş. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi Hekim Sinan Şair Şeyhi. Yaşadığı dönem içerisinde yapmış olduğu görevlerle Kütahyamızın adını duyurmuş ve bugün de hala aynı heyecanla, aynı geçerlilikle Kütahyamıza hizmet eden büyüklerimizden biridir. Gençlerimiz yarışmaları da vesile bilerek, tarihine ait, bu topraklara ait değerleri öğrenme açısından güzel bir fırsat elde ediyor. Yerel yönetimlerimiz de bize ait olan bu değerlerin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması için gerek bu tür alanların tahsisinde, gerek bu tarz yarışmalarla birlikte hem kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesini hem de bizim değerlerimizin öncelikle bizim tarafımızdan tanınmasını sağlamaya çalışıyorlar."

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da öğrencilerin doğadaki tıbbi ve aromatik bitkileri tanımalarına yönelik düzenlenen "Hekim Sinanlar Yarışıyor" bilgi yarışmasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yarışmayla bir farkındalık oluşturduklarını dile getiren Saraçoğlu, "15. yüzyılda yaşamış, Osmanlı devletinde ilk saray hekimliği yapmış, ayrıca edebiyatımızda 'şairler şeyhi' unvanını alan Germiyanlı Şair Şeyhi Hekim Sinan'ın toplumumuza ve geleceğimizin teminatı olan yeni nesillere tanıtımını sağlamak amacıyla 'Hekim Sinanlar Yarışıyor' projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, doğadaki tıbbi ve aromatik bitkiler ve yararları üzerine sorulan soruları cevaplayan öğrenciler, bazı soruları bitkileri koklayarak ve inceleyerek cevapladı.

Yarışmada Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu birinciliği, Dumlupınar Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu ise ikinciliği elde etti.

Başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.