9. Kocaeli Kitap Fuarı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda, "15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye Resim ve Kompozisyon Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

"Kitap ve Medeniyet" temasıyla gerçekleştirilen fuar, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kent genelindeki liselerin 12. sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenler belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde düzenlenen ödül töreninde, resim dalında birinci olan Rümeysa Cengiz, ikinci olan Doğukan Sarıtaş, üçüncü olan İbrahim Demir ile kompozisyon alanında ilk 3 sırayı alan Nazlı Özişli, Meryem Uslu ve Özlem Yaşaroğlu'na ödüllerini verdi.

Öte yandan yarışmada her iki dalda başarı ödülüne layık görülenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının tarih boyunca zor durumlarda hemen bir araya geldiğini belirterek, 15 Temmuz'da hainlerin darbe kalkışmasında gençlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkıp ülkesini savunduğunu kaydetti.

Gençlerin gelecekte bu tür hain emellere fırsat vermemesi için iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Gençlerimizi, tarih bilinciyle, inançlı, ahlaklı, namusuna sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmek için bize, yerel yönetimlere de görev düşüyor. Onun için bilgi evlerimizi kurduk. Kılavuz Gençlik dedik, Akademi Lise, Yazarlık Okulumuz gibi tarih bilinci olan, bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmek adına Kocaeli'de önemli adımlar atıyoruz. Bunu her geçen gün geliştirme çabamız var. Muvaffak olacağımıza inanıyorum. Ülkemizi seviyoruz. Gelecekte bu tür tehlikelere karşı gençlerimizi iyi yetiştirirsek güvenle geleceğimize bakarız." diye konuştu.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.