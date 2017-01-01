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ÇAYKUR ABD'deki pazarını büyütüyor

16 Mayıs 2017 Salı, 16:05

RİZE (AA) - Çaykur Genel Müdürlüğünün, ABD'nin önde gelen bir market zinciri ile kuru ve soğuk çay satışı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Çaykur Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun son yıllarda ihracatta önemli adımlar attığı ve dünya genelinde 104 ülkeye satış yapıldığı belirtildi.

İhracat yapılan ülke sayısı ve bu ülkelerdeki pazar payının artırılması için çaba harcandığı ifade edilerek, daha önce girilen ABD pazarında yeni anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Amerika'nın önemli market zincirlerinden Griffin firması ile Çaykur ürünlerinin Amerika’da dağıtımı için görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulu Başkanı Joerg Uwe Szipl, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile birlikte Rize’ye gelerek Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile görüştü. Çaykur ürünleri artık Amerika’daki zincir marketlerde yerini alacak. Soğuk çay pazarında da önemli bir yere sahip olan Çaykur, kuru çay satışının yanında soğuk çay satışı da yapacak."


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