Savaş gemileri halka açıldı

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MUĞLA (AA) - "Denizkurdu-2017 Tatbikatı" kapsamında Marmaris Cruise Port Limanı'na demirleyen denizaltı, hücumbot ve firkateyn ziyarete açıldı.

Yüzer, dalar ve uçar unsurların katıldığı ve 26 Mayıs'a kadar Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam edecek tatbikattaki askeri gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığına geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Burakreis denizaltısı, Gölcük Tershanesi'nde imal edilen TCG ATAK hücumbotu ve TCG Fırtına fırkateyni, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemilerin yanaşmasının ardından limana geçen askeri personel, Atatürk anıtına çelenk sundu. Gemi komutanları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolünü ziyaret etti.

Askeri gemiler, iki gün için ziyarete açıldı.

Donanma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikat eğitimi alan, birlik ve gemilerin İzmir, Çanakkale, Enez, Bozcaada, Gökçeada, Edremit, Güllük, Dikili, Foça, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Aksaz, Datça ve Fethiye'ye liman ziyaretleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, liman ziyareti süresince, gemilerin halkın ziyaretine açık kalacağı ve aziz şehitlerin emaneti aileleri ile gazilere öğle yemeği verileceği duyuruldu.



