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Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:13
Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Çelik'in kullandığı 34 DB 5647 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Yurtbaşı köyü mevkisinde şarampole düştü.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Ebru ve Nuriye Çelik ile Mehmet, Nihal ve bir yaşındaki Melisa Kılıç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan ailenin, İstanbul'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.

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