Genç voleybolcular kampta

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MANİSA (AA) - Voleybolda, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur maçlarında mücadele edecek Milli Takım, hazırlıklarına Turgutlu'da devam ediyor.

Manisa'nın ev sahipliğinde, 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek 2. tur maçları öncesi Turgutlu'da kamp yapan ekibin antrenörü Mustafa Suphi Doğancı, gazetecilere, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Tesisleri'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Turgutlu'da iklim ve havanın çok güzel olduğunu dile getiren Doğancı, "Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle, Hollanda ve Rusya maçları zor olacak. Bunun bilincindeyiz. Bu yüzden yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Herhangi bir sakatlık problemimiz yok." dedi.

Doğancı, Turgutlu halkının da desteğiyle ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Gruptan çıktıkları takdirde dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklarını vurgulayan takım kaptanı Aslıhan Kılıç ise, "Bizim için çok önemli bir turnuva. Grubumuz çok zorlu takımlardan oluşuyor. İlk maçımızı Hırvatistan ile yapacağız. Ardından Hollanda ve Rusya ile maçımız var. Bütün sporseverleri bizi desteklemeleri için salona bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye, 19 Mayıs Cuma günü başlayacak elemelerde sırasıyla Hırvatistan, Hollanda ve Rusya ile karşılaşacak. Maçlar 18.00'de başlayacak.

Milli Takım kampında şu sporcular bulunuyor:

Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Buket Gülübay, Ceren Nur Domaç, Çağla Erdem, Duygu Nur Doğan, Ezgi Akyaldız, İdil Naz Kanbur, Melisa Memiş, Saliha Şahin, Selmin Karahan, Sinem Bayazıt, Tuğba Şenoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Zehra Güneş.