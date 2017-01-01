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MERSİN (AA) - Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, ülkesinin ekonomik olarak kalkınmasında Türkiye'nin önemli destekleri olduğunu belirtti.

Spahiu, bir dizi temaslarda bulunmak ve etkinliklere katılmak için geldiği Mersin'de, Vali Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Spahiu, valilikte yaptığı konuşmada, Mersin'i ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye ile Kosova arasında çok uzun yıllara dayanan ortak bir tarih olduğunu ifade eden Spahiu, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'nin her zaman en büyük destekçileri olduğunu, iki ülke arasında var olan kuvvetli kardeşlik bağının Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra da artarak devam ettiğini kaydetti.

Kosova'nın küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye gibi çok güçlü dostlarının olduğunu aktaran Spahiu, "Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasında Türkiye'nin önemli destekleri var. Kosova'da şu anda 400'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Yer altı kaynakları bakımından da oldukça zengin bir ülkeyiz. Ayrıca genç bir nüfusa sahibiz ve eğitim kalitemiz de oldukça iyi bir durumda." ifadelerini kullandı.

Vali Çakacak da dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke arasında en üst düzeyde yaşandığını belirtti.

Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu anımsatan Çakacak, Kosova'yı her alanda daha da gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olarak görmeyi arzu ettiklerini bildirdi.

- Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Spahiu, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgiler aldı.

Mersin'i önceden çok duyduğunu ve ilk ziyaretinde biraz gezdiğini anlatan Spahiu, "Çok mükemmel bir şehir. Bu muhteşemliğin sizlerin başarılarından kaynaklandığını biliyorum. Kosova küçük bir ülke. Mersin'den daha küçük ve 2 milyon nüfusumuz var. Kosova kalkınmak için gerekli yatırımları ve ticareti bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Kocamaz da Mersin'in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.