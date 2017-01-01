Tunceli merkezli terör operasyonu

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TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli 4 ilde terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli olarak ortaklaşa ve planlı bir operasyon başlattığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"PKK, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye/milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyon kapsamında aralarında Tunceli'nin Akpazar Belde Belediyesi sözde eş başkanı Fadime Çetinkaya'nın bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.