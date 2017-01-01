ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli merkezli terör operasyonu

16 Mayıs 2017 Salı, 16:21

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli 4 ilde terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli olarak ortaklaşa ve planlı bir operasyon başlattığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"PKK, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye/milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyon kapsamında aralarında Tunceli'nin Akpazar Belde Belediyesi sözde eş başkanı Fadime Çetinkaya'nın bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Tunceli-Pertek karayolunda iyileştirme çalışmaları
YEREL

TUNCELİ-PERTEK KARAYOLUNDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Tunceli Valisi yapımı devam eden karayolunu inceledi
YEREL

TUNCELİ VALİSİ YAPIMI DEVAM EDEN KARAYOLUNU İNCELEDİ
Tunceli'de 31 bölge &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi
YEREL

TUNCELİ'DE 31 BÖLGE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
&quot;Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-94&quot; operasyonu
YEREL

"ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ OSMAN ÖZ-94" OPERASYONU

Tunceli'de çatışma
YEREL

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA

Tunceli 'de 13 bin 247 kişiye KKKA eğitimi
YEREL

TUNCELİ 'DE 13 BİN 247 KİŞİYE KKKA EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!