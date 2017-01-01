Fethiye'de engelliler protokol üyeleriyle maç yaptı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel ve işitme engelliler, kaptanlığını Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın üstlendiği takımla futsal maçı yaptı.

Engelliler ve Gençlik haftaları dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fethiye Spor Salonu'nda maç yapıldı. 15'er dakika oynanan maçta, zihinsel engelliler takımı ilçenin protokol üyelerini 5-3, işitme engelliler de 3-1 yendi.

Maçta protokol üyelerinden oluşan takımın kaptanlığını üstlenen Kaymakam Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çekişmeli geçen karşılaşmada çok terlediklerini söyledi.

Penaltı atışında güzel bir vuruş yapmasına rağmen gol atamadığını, kalecinin güzel kurtardığını ifade eden Çalık, "Yapılan etkinlik güzel bir paylaşım oldu. Bu hafta hem engelliler hem de gençlik haftası. Amacımız toplumda farkındalık oluşturmak. İkisini bir arada, anlamlı bir şekilde kutluyoruz. Yaşamın içerisinde hiç kimseyi ayrı düşünmemek gerekiyor. Hep birlikte yaşayıp, kimseyi ötelemeyeceğiz." dedi.

Çalık, her engelli bireyin kıymetli olduğuna ve toplumda birlik, beraberlik içinde yaşamanın önemine dikkati çekti.

Maçların ardından Çalık engellilere madalya taktı ve kupa verdi.