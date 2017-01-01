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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen, kalkınmanın adeta iskeleti niteliğindeki üniversitelerin gerçekleştireceği çalışmaların etkisinin sadece onların kurumsal gelişmesine değil, ülkenin kalkınma çabalarına da olumlu yansıyacağını söyledi.

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğince (ÜNİ-DOKAP) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "ÜNİ-DOKAP Bölge İçin Proje Çalıştayı"nda bir konuşma yapan Yüce, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte hazırlanan planların etkili şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ile uzun vadeli amaçlarının temel ilke, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yüce, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerle kaynak dağılımlarının makro ölçekteki bu planlarla uyumunun da önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen, kalkınmanın adeta iskeleti niteliğinde olan üniversitelerimizin gerçekleştireceği çalışmaların etkisi sadece üniversitelerin kurumsal gelişmesine değil, ülkemizin kalkınma çabalarına olumlu yönde etki edecektir."

Yüce, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin kurulduğu günden bu yana farkı alanlarda gerçekleştirdiği birçok çalışmada üniversitelerle iletişime geçtiğini ve pek çok projeyi birlikte uyguladıklarını anlattı.

Yüce, 2014-2018 yılları arasını kapsayan DOKAP Eylem Planı'nın hazırlık ve uygulama aşamasında üniversitelerin en büyük paydaşları olduğunu belirterek, planın maddelerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

DOKAP Bölge İdaresi ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin daha işlevsel ve somut bir mecraya taşınması amacıyla DOKAP bölgesindeki 9 devlet ve 1 vakıf üniversitesinin katılımıyla Kasım 2016'da ÜNİ-DOKAP'ın kurulduğunu anımsatan Yüce, şunları ifade etti:

"Birlik ile DOKAP bölgesi üniversiteleri arasında eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, üniversite sanayi etkileşimini ve üniversite şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteği ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır."

Yüce, ÜNİ-DOKAP'ın, KTÜ'nün dönem başkanlığında etkili ve önemli birçok çalışmayı başlattığını bildirerek, bu doğrultuda stratejik planlama kurulu koordinasyonunda teknik toplantı ve çalışmalar yapıldığını söyledi.

Eylem adımlarıyla ilgili üniversitelere proje çağrısında bulunulduğuna işaret eden Yüce, "Üniversitelerimiz yoğun ilgi ve alaka gösterdi. Bunların eşliğinde DOKAP Eylem Planı'nda bulunan 34 eylem adımı kapsamında 115 proje fikri teklifi birliğimize sunuldu. Stratejik Planlama Kurulumuz, gelen proje tekliflerini değerlendirerek 8 konu başlığında proje çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verdi." diye konuştu.

Yüce, çalışmaların bugünkü çalıştayın yapılmasına vesile olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Belirlenen 13 proje grubunun, başkanlığımız koordinasyonunda hazırlayacakları projeleri yine başkanlığımız kanalı ile yatırım programına teklif etmeyi planlıyoruz. Böylelikle birliğimiz, kuruluş felsefesini oluşturan akademik altyapı ve birikiminin kalkınma politikalarına yansımasını bu şekilde sağlamış olacaktır. Başkanlığımız ilerleyen süreçte de birliğimiz vasıtasıyla üniversitelerimizle olan iş birliğini azami düzeyde sürdürmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır ki fikri olgunlaşması akademik mecrada gerçekleşmemiş hiçbir kalkınma çabası başarıya ulaşamaz."

- "Güç birliğine ihtiyaç var"

ÜNİ-DOKAP Dönem Başkan Vekili, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de üniversitelerin kendi duvarları arasında ürettiği bilginin, yetiştirdiği insanın neye yaradığını, ne iş gördüğünü düşünmeksizin çalışma dönemini çoktan kapattığını söyledi.

Dünyanın en gelişmiş üniversitelerinin dahi bütün çalışmaları bir yarara dönüştürme amacıyla yürüttüğünü vurgulayan Bilgiç, kendilerinin de bunu hayata geçirmek için çabaladıklarını belirtti.

Bilgiç, bunun için güç birliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ÜNİ-DOKAP'ın bunun sağlanacağını inandığını, bu çerçevede üretilen projelerin şehirlere, bölgeye ve ülkeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Çalıştaya KTÜ, Gaziosmanpaşa, Ordu, Giresun, Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Çoruh, Gümüşhane, Bayburt ve Avrasya üniversitelerinin rektörlerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır, ÜNİ-DOKAP Stratejik Planlama Kurulu Başkanı-KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, ÜNİ-DOKAP Genel Sekreteri Ali Haydar Doğu da katıldı.



