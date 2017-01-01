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Selfy Fest'17 Antalya'da

16 Mayıs 2017 Salı, 16:34
Selfy Fest'17 Antalya'da

ANTALYA (AA) - Türk Telekom tarafından düzenlenen Selfy Fest'17'de öğrenciler doyasıya eğlendi.

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy adıyla Akdeniz Üniversitesi şenlik alanında organize edilen festivalde öğrenciler futbol ve basketbol oynadı. Oluşturdukları takımlarla şenlik alanında kurulan survivor parkurunda yarışan gençler heyecanlı anlar yaşadı.

Üniversite öğrencilerinin langırt oynayıp segway kaykay yarışmasına da katıldıkları festivalde, kazananlara çeşitli ödüller verildi.

Festival, bu akşam pop-rock grubu Gripin'in vereceği konserle sona erecek.


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