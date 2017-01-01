Türk savaş gemileri Bodrum'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Giresun, TCG Kılıç ve TCG Albay Hakkı Burak isimli savaş gemileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla Bodrum ilçesine geldi.

Gemilerinden ikisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılırken birisi de Bodrum İçmeler mevkisi açıklarına demirledi. Savaş gemilerine turistler de ilgi gösterdi. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisine çıkan bazı vatandaşlar, gemilerin fotoğrafını çekti.

2. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Emre Sezenler, TCG Giresun Komutanı Deniz Yüzbaşı Murat Aktaş, TCG Albay Hakkı Burak Komutanı Deniz Binbaşı Özgür Yucak ve TCG Kılıç Komutanı Deniz Binbaşı Bora Başak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kocadon'a Donanma Komutanlığının hediyesi verildi. Kocadon daha sonra TCG Giresun gemisinde düzenlenen yemeğe katıldı. Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli'nin de yer aldığı yemekte, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesine üye gaziler ve şehit yakınları da bulundu.

Türk savaş gemilerinin iki gün ziyarete açık olacağı öğrenildi.



