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Engelli öğrenciler bir günlük polis oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 16:50

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis üniforması giyen engelli öğrenciler, haber merkezini gezdi, zırhlı araçlara bindi, narkotik köpekleriyle oynadı.

Faika Erkurt Özel Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler, Engelliler Haftası kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük bahçesinde bulunan zırhlı araçlara binerek polislerden bilgi alan öğrenciler, trafik ekiplerinin motosikletleriyle de bahçede tur attı. Kent güvenlik sistemi merkezini de gezen öğrenciler, polis telsiziyle anons yaptı.

Narkotik köpekleriyle de oynayan öğrenciler, çevik kuvvet polislerinin giydiği kıyafetleri inceledi.

Engelli öğrenciler daha sonra İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Polis teşkilatı olarak, her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını vurgulayan Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını, herkesin bir gün engelli olabileceğini ifade eden Erdoğan, ''Unutmamalıyız ki içimizden herhangi biri de her an engelli olabilir. Bu nedenle hepimiz, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için onlara destek olmalıyız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle teşkilatımız olarak, yaşama sevinciyle hayata tutunan bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugünlerini de bizlere ayırdıkları için şükranlarımı sunarım.'' dedi.

Merkez binadaki programın ardından öğrenciler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde polislerle birlikte öğle yemeği yedi.


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