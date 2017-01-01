HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı dava

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ŞANLIURFA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Şanlıurfa'da "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla yargılandığı davaya başlandı.

Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu sanık Demirtaş katılmazken avukatları Muhsin Karaman ile Mustafa Vefa hazır bulundu. Mahkemede söz alan avukatlar, müvekkillerinin mahkemede hazır bulunmasını talep etti. Ancak mahkeme başkanı, başka bir suçtan tutuklu Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade vermesini kararlaştırdı.

Ayrıca FETÖ'den tutuklu dönemin eski İlçe Emniyet Müdürü Selami Ermiş ile polis memuru Alper Erdem'in de SEGBİS üzerinden ifade vermesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

2013 yılında ilçede katıldığı bir etkinlikte görevli polis memurlarıyla tartışan Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede sanığın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.