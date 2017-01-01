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"Üretim Reform Paketi sanayicinin maliyetlerini düşürecek"

16 Mayıs 2017 Salı, 16:51

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Üretim Reform Paketi, sanayicinin maliyetlerini düşürecek ve yatırımları teşvik edecektir. Bu 77 maddelik paket, sanayicinin merakla beklediği birçok konunun da çözülmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ekonomiyi rahatlatacak ve büyümeyi hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün detaylarına ilişkin bilgi verdiği Üretim Reform Paketi'ni değerlendirdi.

Türkiye'nin, referandum sürecinin ardından güçlenen siyasi istikrarla yeniden ekonomik reformlara odaklandığını belirten Burkay, demokratik ve siyasi kazanımların da artmasıyla moral veren ekonomik parametrelerin, yatırımcılara tekrar güven sağladığını, karar mekanizmasının daha hızlı işlediği, yapısal reformların hızla hayata geçirileceği yeni bir sürecin başladığını bildirdi.

Burkay, Bursa iş dünyası olarak paketin TBMM'den geçmesini heyecanla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her reform ve teşvik hamlesi, iş dünyasına büyük motivasyon sağlıyor. İş dünyası olarak önümüzdeki süreçte ülkemizin ve Bursa'nın hedeflerine kararlılıkla koşacağız. Üretim Reform Paketi, sanayicinin maliyetlerini düşürecek ve yatırımları teşvik edecektir. Bu 77 maddelik paket, sanayicinin merakla beklediği birçok konunun da çözülmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ekonomiyi rahatlatacak ve büyümeyi hızlandıracaktır. Emlak vergisi ve elektrik tüketiminde yüzde 2'lik TRT payının kalkması, şehir içinde kalan sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması, OSB'lerin demir yolları ile çalışacak olması ve yerli üretime yönelik destekler gibi birçok olumlu düzenleme, firmaların büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak. Üretim üssü Bursa, bu paketten en fazla yararlanan şehirlerden biri olacak. Bu açıdan yeni yatırımların önünü açacak ve üretimimize güç katacak paketin yasalaşmasını heyecanla bekliyoruz."

BTSO'nun talepleri arasında yer alan OSB'lere gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) kurma hakkı getirilmesi konusunun da yeni pakette yer aldığına işaret eden Burkay, "Bu maddeyle sanayici, mülk edinme ve sanayi parseli alma zorunluluğundan kurtuluyor. Bu sayede sanayi parseli satın almak istemeyen işletmecilerin kiralama yapmasının önü açılacak. İş dünyası adına kendilerine aktardığımız bu konunun pakette yer almasını sağlayan Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.



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