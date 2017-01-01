Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 18. Göcek Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyon Göcek İzkayası'ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla start aldı. Yarışlara yurt içinin yanı sıra Almanya, İngiltere, Avustralya, Rusya, Ukrayna, İspanya, Portekiz ve Şili'den toplam 38 tekneyle 350 sporcu katıldı.

GYK Başkanı Göker Tuncay, Doğuş Grubu sponsorluğunda gerçekleşen yarışlara ilginin yoğun olduğunu söyledi.

19 Mayıs ve 10 Kasım haftalarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına iki önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tuncay, "19 Mayıs haftasında Atatürk'e armağan ettiğimiz yarışların ilk gününde zevkli ve heyecanlı bir mücadele oldu. Tüm geliri, Göcek ve çevre bölgelerimizde yelken sporunu yaygınlaştırmak, bu anlamda eğitim verebilmek ve bu eğitimlerin özellikle ekonomik yetersizlik içerisinde bulunan genç ve çocuklarımıza ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyoruz." dedi.

Yarışlar 19 Mayıs’ta sona erecek.



