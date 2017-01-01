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Mersin Arkeoloji Müzesi'nde geri sayım

16 Mayıs 2017 Salı, 17:01

MERSİN (AA) - Yapımı 3 yıl süren ve bünyesinde bin 435 tarihi eseri barındıracak Mersin Arkeoloji Müzesi, kapılarını 18 Mayıs Müzeler Günü’nde açacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1978'de eski Halkevi binasının küçük bir bölümünde kurulan müze, 1991'e kadar depo müze olarak faaliyet gösterdi.

Sonrasında restore edilen müze, Kültür Merkezinin doğusundaki 650 metrekarelik teşhir alanında hizmet verdi.

Müzenin daha çağdaş görünüme kazandırılması için yeni binanın yapımı, merkez Yenişehir İlçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Hazine adına tahsisli arazide 2014'te başladı.

Toplamda 7 bin 465 metrekare alan üzerine kurulan ve yapımı 3 yıl süren Mersin Arkeoloji Müzesinde, eserlerin sergileneceği salonların yanı sıra geçici sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, kütüphane, hediyelik eşya satış yeri ve kafeterya da bulunacak.

Açılışı 18 Mayıs Müzeler Günü’nde yapılacak olan müzede bin 435 tarihi eser sergilenecek.

- Zaman tüneli gibi müze girişi

Müzeye gelen ziyaretçiler, giriş katındaki zaman tünelinde tarihe bir yolculuğa çıkacak, kronolojik sergi salonunda uygarlıkların her alanda nasıl gelişip neler yapabildiklerini izleyebilecek, ölü kültü alanında kültürlerde ölü gömme geleneklerini, etnografik salonda insanların günlük yaşamda kullandığı eşyaların yanında Yumuktepe Höyüğü’nün yakınında bulunan Huğ Evi'nin replikasını görebilecek.

Birinci katta sergilenen sikkelerle uygarlıkların yapısı yakından izlenecek. Aynı salonda Toroslar ilçesi sınırlarında Müftü Deresi kenarında bulunan ve 9 bin yıl kesintisiz yerleşim gören Yumuktepe Höyüğü'nden çıkan eserler görülebilecek.

Mezitli ilçesinde bulunan ve milattan önce 3 bin yılından milattan sonra 6. yüzyılın sonlarına kadar iskan gören Soli-Pompeipolis Antik Kenti ile Erdemli ilçesindeki milattan önce 4. yüzyıldan bugüne kadar yerleşim bulunan ve antik dönemde zeytinyağı ticaretiyle ünlenen Elaiussa-Sebaste Antik Kenti'nin arkeolojik zenginliğine de tanık olunabilecek.

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