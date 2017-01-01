Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Büşranur Ateş ve avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu katıldı.

Emniyete gönderilen yazılara verilen cevapların okunmasının ardından söz verilen sanık Ateş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Terör örgütü mensubu olmadığını savunan ve Ateş, "ByLock'u, Google Play Store'dan merak ettiğim için indirdim fakat kullanmadım." dedi. Ateş, özel bir okulda sağlık öğretmeni olarak görev yaparken tutuklandığını belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.