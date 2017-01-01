Bitlis'te sokağa çıkma yasağı sona erdi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliği, Hizan ilçesindeki mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı mezralardaki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyü Arpalı, Akınca ve Korigarı mezraları, Akşar köyü A. Klavuz, Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik, Pegoso mezraları ve Pıroso Nazar mevkisi, Yedikardeş Nonivon bölgesi, Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş ve Bolga mezraları, Akdik köyü Hoçinik mezrası bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 14 Mayıs saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, adı geçen yerler için 16 Mayıs saat 17.00'dan itibaren Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır."