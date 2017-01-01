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Kapkaç şüphelisi kısa sürede yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:05
Kapkaç şüphelisi kısa sürede yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çalan şüpheli, motosikletli polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Nuray E'nin (31) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

Olayı farkeden yakınlarda bulunan yunus timleri, şüpheliyi yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Mehmet G (25), işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

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