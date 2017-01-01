Şubat ayı işsizlik rakamları

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatını doğrudan etkileyen alanlarda başlatılan reform adımlarının da hayata geçirilmesiyle yeniden tek haneli işsizlik rakamlarının yakalanabileceğini belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, ocak ayında yüzde 13 seviyesindeki işsizlik oranının, şubatta yüzde 12,6 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Türkiye'nin referandum sürecinin sona ermesiyle yatırıma, üretime ve istihdama yeniden odaklandığına dikkati çeken Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, istihdam sorununa da kısa sürede çözüm üretecektir. İş gücü piyasasındaki teşviklerin olumlu etkileri, kısmen de olsa görülmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin iş gücü üzerindeki olumlu etkilerini mart döneminden itibaren daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatını doğrudan etkileyen alanlarda başlatılan reform adımlarının da hayata geçirilmesiyle yeniden tek haneli işsizlik rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum."

Burkay, Bursa'nın istihdam seferberliğinin liderliğini üstlendiğine de değinerek, "Bursa iş dünyası olarak, 2017'nin ilk 3 ayında yaklaşık 19 bin kişiye yeni istihdam sağladık. BTSO ve İŞKUR işbirliğiyle, iş arayanların kendilerine uygun işe, işverenlerin ise nitelikli iş gücüne kolayca ulaşabilmesi adına 4 farklı noktada açtığımız istihdam ofislerinde çalışmalar yoğun bir tempoda sürüyor. Ofislerde görev yapan iş ve meslek danışmanları, son bir ayda 273 firma ile bir araya geldi. Firmaların talep ettiği personel sayısı ise bini aştı." değerlendirmesinde bulundu.











