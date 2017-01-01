ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şubat ayı işsizlik rakamları

16 Mayıs 2017 Salı, 17:07

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatını doğrudan etkileyen alanlarda başlatılan reform adımlarının da hayata geçirilmesiyle yeniden tek haneli işsizlik rakamlarının yakalanabileceğini belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, ocak ayında yüzde 13 seviyesindeki işsizlik oranının, şubatta yüzde 12,6 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Türkiye'nin referandum sürecinin sona ermesiyle yatırıma, üretime ve istihdama yeniden odaklandığına dikkati çeken Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, istihdam sorununa da kısa sürede çözüm üretecektir. İş gücü piyasasındaki teşviklerin olumlu etkileri, kısmen de olsa görülmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin iş gücü üzerindeki olumlu etkilerini mart döneminden itibaren daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatını doğrudan etkileyen alanlarda başlatılan reform adımlarının da hayata geçirilmesiyle yeniden tek haneli işsizlik rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum."

Burkay, Bursa'nın istihdam seferberliğinin liderliğini üstlendiğine de değinerek, "Bursa iş dünyası olarak, 2017'nin ilk 3 ayında yaklaşık 19 bin kişiye yeni istihdam sağladık. BTSO ve İŞKUR işbirliğiyle, iş arayanların kendilerine uygun işe, işverenlerin ise nitelikli iş gücüne kolayca ulaşabilmesi adına 4 farklı noktada açtığımız istihdam ofislerinde çalışmalar yoğun bir tempoda sürüyor. Ofislerde görev yapan iş ve meslek danışmanları, son bir ayda 273 firma ile bir araya geldi. Firmaların talep ettiği personel sayısı ise bini aştı." değerlendirmesinde bulundu.




İLGİLİ HABERLER
İznik'te uçurtma şenliği
YEREL

İZNİK'TE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Başkan Işık'tan şehit ve gazi annelerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN IŞIK'TAN ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ZİYARET
İTSO üyelerine anaokulu indirimi
YEREL

İTSO ÜYELERİNE ANAOKULU İNDİRİMİ
Kimsesizlerin kimsesi oldular
YEREL

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLDULAR
Park meydanı nefes alacak
YEREL

PARK MEYDANI NEFES ALACAK
Ressamlar aileyi çizdi
YEREL

RESSAMLAR AİLEYİ ÇİZDİ
&quot;Üretim Reform Paketi sanayicinin maliyetlerini düşürecek&quot;
YEREL

"ÜRETİM REFORM PAKETİ SANAYİCİNİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK"
Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
Bozbey: &quot;Ülkemizin proje üreten gençlere ihtiyacı var&quot;
YEREL

BOZBEY: "ÜLKEMİZİN PROJE ÜRETEN GENÇLERE İHTİYACI VAR"
Dündar'a 'Dost' ziyareti
YEREL

DÜNDAR'A 'DOST' ZİYARETİ
Osmangazi'den örnek çevre projesi
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÖRNEK ÇEVRE PROJESİ
VM Medical Part'tan hemşirelik hizmetlerinde yenilikler sempozyumu
YEREL

VM MEDİCAL PART'TAN HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YENİLİKLER SEMPOZYUMU
Yeni dünya düzeni Yıldırım'da masaya yatırıldı
YEREL

YENİ DÜNYA DÜZENİ YILDIRIM'DA MASAYA YATIRILDI
UEDAŞ Tiyatrosu Festivalde
YEREL

UEDAŞ TİYATROSU FESTİVALDE
Vatan Mahallesi'nde planlı yapılar yükselecek
YEREL

VATAN MAHALLESİ'NDE PLANLI YAPILAR YÜKSELECEK
Gelemiç'te doğa şenliği
YEREL

GELEMİÇ'TE DOĞA ŞENLİĞİ
UNESCO Dünya Miras Alanları ve Kültür Turizmi Paneli
YEREL

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI VE KÜLTÜR TURİZMİ PANELİ
BUSKİ'den su faturası ATM'si
YEREL

BUSKİ'DEN SU FATURASI ATM'Sİ
Engeller sevgiyle aşılıyor
YEREL

ENGELLER SEVGİYLE AŞILIYOR
Karacabey'de panayır coşkusu başlıyor
YEREL

KARACABEY'DE PANAYIR COŞKUSU BAŞLIYOR
BBDSO'dan &quot;19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" KONSERİ
Kendi yaptıkları teleskopla gökyüzüne bakacaklar
YEREL

KENDİ YAPTIKLARI TELESKOPLA GÖKYÜZÜNE BAKACAKLAR
Gemlik'e yeni müftü
YEREL

GEMLİK'E YENİ MÜFTÜ
Mobilyacılardan güç birliği
YEREL

MOBİLYACILARDAN GÜÇ BİRLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!