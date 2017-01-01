Zonguldak'ta cinsel istismar davasında karar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 20 yıl hapse mahkum edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2015 yılında Çaycuma'nın Filyos beldesinde, Pınar M'ye (20) yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Hamdi Kardaşlar ile taraf avukatları katıldı.
Sanık son savunmasında, hakkındaki kararı mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi.
Mahkeme, sanığı, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde, 2015'te iş başvurusu yapan Pınar M, evine giderken cinsel saldırıya uğradığı yönünde şikayette bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Hamdi Kardaşlar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.