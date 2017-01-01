Sırtındaki koldan kurtulan minik Hülya'nın yüzü gülüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 yıl önce sırtına yapışık halde üçüncü bir kol ile dünyaya gelen Hülya Anzelik, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Narlıova Mahallesi'nde 7 çocuklu İbrahim ve Meryem Anzelik çiftinin 4 yıl önce, ikiz çocuklarından Hülya, sırtında bir kol ile dünyaya gözlerini açtı.

Baba İbrahim Anzelik, yaklaşık 3 ay önce, tavsiye üzerine Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Özkan'a başvurdu. Minik Hülya, hastanede başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

Baba İbrahim Anzelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hülya'nın sağlığına kavuşmasının mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Hülya'nın büyüdükçe sırtındaki kolun da büyüdüğünü anlatan baba Anzelik, bunun da çocuğa zarar vermeye başladığını anlattı.

Şanlıurfa'da gittikleri doktorların ameliyatın riskli olabileceğini söylemesi üzerine Adana'ya gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Anzelik, şöyle konuştu:

"Kızım sırtındaki kolun büyümesi nedeniyle boynu eğilerek yürümeye başlamıştı. Hülya'yı Adana'da Prof. Dr. Özkan'a götürdük. Başarılı bir ameliyatın ardından kızım sağlığına kavuştu. Ailece çok mutluyuz. Ben inşaatlarda çalışarak ailemin geçimini sağlıyorum. Ancak şimdi Hülya'nın tedavisi için zamanımı ona ayırınca çalışamıyorum. Kızım çok iyi, Allah doktorundan ve ekibinden razı olsun."

- "Elbisesini giydirmekte zorlanıyordum"

Anne Anzelik de kızına daha önce elbise giydirmekte bile zorlandığını ancak artık rahatlıkla elbiselerini giydirebildiğini anlattı.

Meryem Anzelik, "Sırtındaki koldan kurtulduğu için artık çok mutlu ve yüzü gülüyor. Hülya'yı ayda bir Adana'ya kontrole götürüyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Eşim iş bulamıyor, ben de Hülya ve diğer 6 çocuğa baktığım için çalışamıyorum. Bize bu konuda yardım yapılırsa çok seviniriz." ifadelerini kullandı.