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"2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi"

16 Mayıs 2017 Salı, 17:22
"2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Kurultay, " Birleşmiş Milletlerin yaptığı çalışmalara göre dünya da açlığın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için yaklaşık 25 milyar dolar paraya ihtiyaç varmış." dedi

Kurultay, Trakya Üniversiteler Birliği adına Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi"nin birinci oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de erkeklerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 30 civarında obezite olduğunu söyledi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve batılı toplumlar olmak üzere nüfusunun neredeyse yüzde 50'ye yakınının, aşırı beslenme problemleri ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kurultay, "Amerika'da bugün nüfusun yüzde 50'si aşırı beslenmeden kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Bugün erkeklerde yüzde 25, kadınlarımızda yüzde 30 civarında bir obezite ile karşı karşıyayız. Bu son derece düşündürücü bir tablodur. Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına göre, dünyada açlığın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için yaklaşık 25 milyar dolar paraya ihtiyaç varmış. Bu rakama özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum." diye konuştu.

-"Türkiye, dünyaya insanlık dersi vermeye devam edecek"

Kurultay, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına göre, dünyanın çeşitli köşelerinde çocukların, bebeklerin, insanların açlıktan ölmemesi için sadece 25 milyar dolar paraya ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ama bu parayı verecek modern dünya insanları yok. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir dinin temsilcileriyiz. Biz ülke olarak bugün yaklaşık 3 milyon mülteciye barınma yeme ve diğer sosyal bir takım imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın modern ülkeleri haktan, eşitlikten, özgürlükten dem vurmaya gelince mangalda kül bırakmazken, bu tabloyu görmezden geliyorlar ve sırtımızı sıvazlıyorlar. Dünyaya bu konuda insanlık ders vermeye devam edeceğiz."

Dünyada herkese yetecek kadar gıda maddesi mevcut olmasına rağmen, neredeyse dünyanın nüfusunun yüzde 10'nun açlıkla mücadele ettiğini dile getiren Prof. Dr.Kurultay, sözlerini şöyle tamamladı:

" 850 milyon insanın da yaklaşık 200 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor. Dünyada herkese yetecek kadar gıda maddesi mevcut. Peki o zaman neredeyse dünyanın nüfusunun yüzde 10'u neden açlıkla mücadele ediyor. Tabii bunun çok çeşitli nedenleri var. Dünya coğrafyasına baktığımızda Afrika ve Güney Asya başta olmak üzere, dünyanın değişik coğrafyaların da yüz milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini görüyoruz. Bu modern dünya, global dediğimiz dünya için utanç verici bir durum."

Kongre, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan gelen akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.


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